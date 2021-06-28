Мир Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму

2021-06-28 21:20

 

Прямой ущерб от сильных ливней и подтопления населенных пунктов в Крыму составил порядка 12,5 млрд рублей (около 165 млн долларов). Эта цифра не учитывает расходов на борьбу с наводнением.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на ремонт кровель, подвалов и других поврежденных помещений требуется 33 млн долларов.

При этом Аксенов заявил, что планируется выделить деньги на ремонт дорог.

Как писало РБК-Украина, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

В Ялте реки вышли з берегов, а селевые потоки смыли часть строений города.

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