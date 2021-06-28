Мир С августа США прекращает выдачу виз россиянам

2021-06-28 21:40

С августа США перестанут оказывать консульские услуги в России. Об этом сообщил изданию “Дождь” посол США в России Джон Салливан.

Детали

По его словам, причина такого решения — сокращение числа сотрудников американских консульств. Он добавил, что из-за этого консульские службы “не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз”.

Цитата

“После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем оказывать консульские услуги. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и русски ”, - сказал Салливан.

Напомним

Посол США в России Джон Салливан 24 июня вернулся в Москву. Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов в минувшее воскресенье, 20 июня, уже вернулся в Вашингтон .

Салливан покинул Россию в конце апреля по рекомендации российской стороны. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылке 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела соответствующие меры — зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.