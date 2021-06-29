Коронавирус Ученые смешали вакцины Pfizer и AstraZeneca - такого результата точно никто не ожидал

2021-06-29 10:22

Эксперты Оксфордского университета установили, что смешанные двухдозовые схемы COVID-вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca эффективны в любой комбинации.

Как указано, в эксперименте приняли участие 830 человек в возрасте от 50 лет. Результаты свидетельствуют, что введение двух доз разных вакцин с интервалом в четыре недели способствовало "генерации уверенного иммунного ответа против коронавируса".

Исследователи уточняют, что самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer/BioNTech. При этом все смешанные режимы давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Кроме того, введение Pfizer/BioNTech после первой инъекции AstraZeneca также давало больший эффект, чем укол второй дозы AstraZeneca. И, наконец, прививка Pfizer/BioNTech после AstraZeneca вызывала более высокий ответ антител, чем вакцинирование в обратном порядке.

Отмечается, что теперь ученые ожидают результатов исследований комбинации двух доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, введенных с интервалом в 12 недель.