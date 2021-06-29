Спорт Зеленский устроил флешмоб в Telegram-канале в поддержку сборной на Евро-2020

2021-06-29 12:01

Президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение к сборной Украины по футболу накануне ее матча со Швецией. Ролик появился в Telegram-канале главы государства.

"Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно за каждую подножку. И я буду очень радоваться каждому забитому голу", - сказал Зеленский.

Также он призвал сограждан присоединиться к флешмобу - записать аналогичное видео в поддержку сборной, чтобы "наши ребята знали, что на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов".

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