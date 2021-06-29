Мир Байден сказал, в каких сферах готов сотрудничать с Путиным

2021-06-29 17:40

 

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты могут сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с изменениями климата и нераспространения ядерного оружия.

Об этом передает УП.

"Что касается России…я очень ясно дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если окажутся правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и наш бизнес.

Они сделали и то, и другое, и я сказал им, что мы ответим, и мы ответили. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продлили новый договор СНВ по ядерным вооружениям, и мы работаем над этим в связи с изменением климата", - заявил он в обращении к совместной сессии Конгресса.

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