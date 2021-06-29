Коронавирус В ВОЗ рассказали, как не подхватить опасный "индийский" штамм

2021-06-29 19:40

Для заражения достаточно 5-10 секунд.

Специалисты ВОЗ рассказали, как защититься от штамма коронавируса Дельта. Об этом сообщает Коронавирус инфо в Telegram-канале.

В ВОЗ рекомендуют продолжать носить маску и придерживаться социальной дистанции. Кроме того, желательно находиться в проветриваемых помещениях, избегать скопления людей и чаще мыть руки.

Отмечается, что вакцинированным людям также нужно защищаться. Для заражения "индийским" штаммом достаточно 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

Ранее сообщалось, что по данным украинской Академии наук дельта-штамм в 1,6 раза заразнее и более чем в два раза чаще приводит к госпитализации, чем британский штамм. На сегодняшний день, он распространен в 92 странах. Эпидемиологи прогнозируют, что к концу лета этого года Дельта будет доминировать на территории Европы. Сейчас он активно арспространяется в Великобритании, России и Португалии.

Между тем, в Украине уже зарегистрированы два случая инфицирования опасным штаммом, который был завезен из соседней России.

В связи с этим было созвано заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине.