Спорт Шевченко назвал рецепт успеха Украины в матче со Швецией

2021-06-29 20:40

 

Украина будет стараться играть первым номером.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок со Швецией в 1/8 финала Евро-2020, отметив, за счет чего Украина может добиться успеха.

"У сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч.

Конечно, подборы, силовая борьба – чтобы добиться положительного результата, нам нужно выиграть эти дуэли", – сказал Шевченко.

Матч Швеция – Украина пройдет в Глазго. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 22:00.

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