Мир Насильника нашли благодаря сайту, куда он загрузил результаты своих ДНК-тестов

2021-06-30 12:23

В США полиция благодаря генеалогическим сайтам нашла подозреваемого в изнасиловании спустя 14 лет. Преступник загрузил результаты своих ДНК-тестов и вскоре был пойман. 

Как сообщает The Insider, дело удалось раскрыть благодаря подразделению судебной генеалогии. Флорида в 2018 году стала первым штатом США, где открыли такую службу. С тех пор аналогичные подразделения были созданы в Калифорнии и Юте.

Сообщается, что преступление произошло еще в 2007 году в городе Тампа. Студентка возвращалась с вечеринки в общежитие, когда незнакомец предложил ее подвезти. Девушка согласилась, и, когда они приехали в общежитие, мужчина изнасиловал ее. Тогда полиции удалось собрать все доказательства, однако преступник пойман не был. В связи с этим дело считалось нераскрытым.

Спустя более 13 лет правоохранители возобновили расследование. Подозреваемого нашли по совпадениям ДНК на генеалогических сервисах. Им оказался 44-летний Джаред Вон.

Полицейские приехали к Вону в Западную Вирджинию и провели генетическую экспертизу. Результат выдал совпадение с ДНК преступника.

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