Коронавирус В ВОЗ заявили, что не стоит вводить одному человеку разные вакцины от коронавируса

2021-07-01 15:04

Всемирная организация здравоохранения советует вводить две дозы одной и той же вакцины от коронавируса. 

"У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно. На настоящий же момент мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в Twitter.

При этом О'Брайен уточнила, что организация одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, поскольку данные о такой смешанной иммунизации уже есть.

"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - сказала она.

О'Брайен также напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы "провести мониторинг" и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела.

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