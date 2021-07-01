Курьезы В Красном море выпрыгнувшая из воды акула напала на парапланериста

2021-07-01 14:42

37-летний иорданец получил серьезную травму во время полета на параплане над Красным морем, сообщает The Scottish Sun.

Нападение произошло вечером 26 июня, когда мужчина парил над водой. В этот момент из моря выпрыгнула акула и укусила его за ногу. Иорданца доставили в военный госпиталь, где его прооперировали.

По информации медиков, у мужчины разорваны несколько сухожилий и мышца, а также сломано несколько костей. Его состояние стабильное.

Мохаммад Катауне из Международного дайвинг-центра Акабы сообщил, что нападения акул в Акабском заливе случаются редко.



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