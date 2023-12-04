Мир США раскрыли детали атак на судна в Красном море

2023-12-04 16:48

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что в южной части Красного моря были совершены четыре нападения на коммерческие судна. В заявлении Центрального командования вооруженных сил США указывается, что эти три судна связаны с 14 государствами.

Около 9:15 по времени Саны эсминец класса USS CARNEY обнаружил противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную из контролируемых хути районов Йемена по судну UNITY EXPLORER (балкерное грузовое судно под флагом Багамских островов, управляемое Великобританией), она упала в непосредственной близости от него.

Примерно в 12:00 CARNEY обнаружил и сбил беспилотник, запущенный с территории Йемена. "На данный момент мы не можем оценить, был ли Carney целью БПЛА. Американское судно не получило повреждений, персонал не пострадал", - говорится в сообщении.

Около 12:35 судно UNITY EXPLORER сообщило, что по нему выпустили ракету. Во время оказания помощи в оценке ущерба эсминец обнаружил еще один приближающийся дрон, уничтожив его. Судна не пострадали, однако UNITY EXPLORER получил незначительные повреждения в результате ракетного удара.

Примерно в 15:30 судно NUMBER 9 было поражено ракетой. Балкер под панамским флагом, принадлежащий и управляемый Бермудскими островами и Великобританией, сообщил о повреждениях, никто не пострадал.

Уже около 16:30 судно SOPHIE II (балкер под панамским флагом, экипаж которого составляют моряки из восьми стран) подало сигнал бедствия, сообщив, что в него попала ракета. На пути к оказанию помощи CARNEY сбил БПЛА, направлявшийся в его сторону.

Эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и безопасности на море. У нас также есть все основания полагать, что эти нападения, хотя и совершены хути в Йемене, полностью поддерживаются Ираном. Соединенные Штаты рассмотрят все необходимые ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - отметили в Командовании.

Нападения на судна в Красном море: что известно

Вчера СМИ си ссылкой на Министерство обороны Штатов сообщало, что в Красном море напали на американский военный корабль и несколько коммерческих судов.

Сообщаелось, что нападение было совершено на эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов "Карни".