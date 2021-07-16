Мир В Бразилии акула убила мужчину, который по пояс зашел в океан справить нужду

2021-07-16 15:46

Инцидент произошел в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис. 51-летний мужчина отдыхал со своими приятелями на берегу и выпивал.

Поскольку на пляже не было оборудованных мест для справления нужды, он решил сделать это в океане. Мужчина зашел в воду по пояс и на него напала акула. Хищник откусил ему руку до локтя и нанёс сильные повреждения ноги.

Пострадавшего вытащили на берег, а затем его госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. От полученных травм мужчина скончался. Отмечается, что на данном пляже есть вывески, которые предупреждают отдыхающих о запрете купания. Но мужчина решил проигнорировать данный запрет.