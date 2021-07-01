Мир Блогер перенес 18 пластических операций, чтобы стать похожим на корейского музыканта

2021-07-01 15:45

Британский музыкант и блогер Оли Лондон за 8 лет перенес 18 пластических операций. Таким образом он решил перевоплотиться в своего кумира - участника корейской поп-группы BTS Пака Чимина, сообщает TMZ.

Отмечается, что 31-летний Оли не только кардинально изменился внешне, но и выбрал себе другое имя. Теперь блогер просит называть его Чимином и использовать местоимение "они", поскольку ни с одним гендером он себя не ассоциирует.

Оли Лондон убежден, что родился не в том теле и не в той стране, и только теперь может "быть собой".

"Как приятно наконец стать небинарным корейцем, ведь всю свою жизнь я провел в ловушке неправильного тела и неправильной культуры", - заявил Лондон.