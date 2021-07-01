Коронавирус Достаточно пройти мимо: врачи рассказали о заразности Дельта-коронавируса

2021-07-01 16:40

Дельта-вариант коронавируса в несколько раз заразнее, чем другие варианты этой инфекции. Даже кратковременного контакта достаточно для того, чтобы заразиться им.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на комментарий врачей-ифекционистов.

Дельта-вирус в 2-5 раз заразнее. То есть этого достаточно, чтобы пройти мимо больного человека и инфицироваться человеку, который не переболел.

Кроме того, возрастной порог уменьшился, то есть болеют уже молодые люди. И увеличилось количество тяжелых случаев, требующих попадания в палаты интенсивной терапии или в реанимационные палаты», - объяснили они

Медики отметили, что хотя «дельта»-вирус уже в Украине, однако за счет усиления противоэпидемических мероприятий и повсеместного тестирования тех, кто въезжает в страну, можно сдерживать и ослаблять его распространение.

«Тестированием мы можем профилактировать распространение. Отечественным тестированием методом ИФА на антиген надо увеличивать тестирование, особенно, если надо делать тесты в большом количестве.

Потому ИФА на антиген нужно собирать хотя бы 16 образцов или 32 для того, чтобы сделать анализ. Вот, например, в аэропорту, его можно делать в необходимых масштабах, чтобы предотвратить распространение COVID-19 от всех приезжих», - считают они.

ИФА-тест на антиген является лабораторным, он обладает высокой чувствительностью — более чем в 75 раз за экспресс-тесты на антиген.

Поэтому они нуждаются в установке оборудования, однако оно не дорогое и не требует узкопрофильного персонала, как в случае с ПЦР-тестированием.