Коронавирус Не только после вакцинации. Кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине

2021-07-01 17:40

 

В Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, что получил полный курс вакцинации.

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме уже можно на портале "Дія".

"Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может дать запрос через "Дію", которая синхронизируется с охранной системой и вытянет данные", - отметил Родина.

В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании:

  • полного курса вакцинации - при этом некоторые страны ставят дополнительным условием то, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней;
  • отрицательного ПЦР-теста - будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;
  • задокументированного факта о выздоровлении от COVID-19. Действие сертификата будет 180 суток, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.
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