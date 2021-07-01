Политика Не только иностранцы: в Минюсте объяснили, кто не сможет купить украинскую землю

2021-07-01 19:20

 

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, кто сможет приобрести землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине.

По словам главы Минюста, ограничение на продажу будет распространяться не только на иностранных граждан, но и на тех, кто оказался в санкционном списке.

Также Малюська подчеркнул, что специалисты будут тщательно проверять все желающих купить участок с/х земли, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

"На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита, - ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", - пояснил министр.

Кроме того планируют в Минюсте проверят и средства, за которые граждане будут покупать участки.

"Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", - отметил глава Минюста.

subscriber subscriber

Еще по теме

Штрафы за въезд из ОРДЛО в Украину через РФ отменили не всем: детали

2021-07-01 21:40

В Красном море выпрыгнувшая из воды акула напала на парапланериста

2021-07-01 14:42

За год пандемии в Украине заметно вырос уровень теневой экономики

2021-07-01 08:39

В Британии ответили на слова Путина об эсминце

2021-06-30 20:00

Еще новости в разделе "Политика"

Штрафы за въезд из ОРДЛО в Украину через РФ отменили не всем: детали

2021-07-01 21:40

Рада приняла важный законопроект о коренных народах

2021-07-01 21:20

Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым"

2021-07-01 19:40

Не только иностранцы: в Минюсте объяснили, кто не сможет купить украинскую землю

2021-07-01 19:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Штрафы за въезд из ОРДЛО в Украину через РФ отменили не всем: детали 2021-07-01 21:40
Рада приняла важный законопроект о коренных народах 2021-07-01 21:20
Рада отменила режим свободной экономической зоны "Крым" 2021-07-01 19:40
Не только иностранцы: в Минюсте объяснили, кто не сможет купить украинскую землю 2021-07-01 19:20