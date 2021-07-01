Политика Не только иностранцы: в Минюсте объяснили, кто не сможет купить украинскую землю

2021-07-01 19:20

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, кто сможет приобрести землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине.

По словам главы Минюста, ограничение на продажу будет распространяться не только на иностранных граждан, но и на тех, кто оказался в санкционном списке.

Также Малюська подчеркнул, что специалисты будут тщательно проверять все желающих купить участок с/х земли, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

"На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита, - ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", - пояснил министр.

Кроме того планируют в Минюсте проверят и средства, за которые граждане будут покупать участки.

"Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", - отметил глава Минюста.