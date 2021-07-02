Мир Языковой вопрос: правила отбора фильмов на премию "Золотой глобус" изменены

2021-07-02 14:46

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о новых правилах отбора для будущих шоу на премию "Золотой глобус", несмотря на то, что NBC заявила об отмене ежегодной телетрансляции в 2022 году.

Как сообщает variety, новые правила позволят неанглоязычным фильмам соревноваться в главных категориях награды. Это решение было принято на фоне скандала с драмой "Минари", когда фильму разрешили соревноваться только в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее по правилам награды для включения в главные категории минимум 50% диалогов в картине должны быть на английском языке. В "Минари", рассказывающем о жизни иммигрантов в США 1980-х, большая часть диалогов на корейском. В Сети такое решение раскритиковали. Многие отметили, что "Минари" — американский фильм об иммигрантах, снятый американским постановщиком и действие ленты разворачивается в Америке. Режиссер Лулу Ванг призвала отказаться от устаревшего правила, а Фил Лорд предложил бойкотировать награду.

Премию "Лучший фильм на иностранном языке" переименовали в "Лучший фильм на неанглийском языке".

Кроме того, согласно обновленным правилам, теперь также позволят анимационным проектам соревноваться в этих категориях.

 

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Мир

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Парламент принял закон о бесплатном оплодотворении одиноких женщин и лесбиянок 2021-07-02 11:20
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