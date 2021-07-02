Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 90 тысяч человек

2021-07-02 12:40

В Украине немного снизились темпы вакцинации населения против коронавируса. Так, за минувшие сутки было привито 90 959 человек, тогда как накануне укол получили 93 186 человек.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, с начала прививочной кампании уже привито 2 001 132 человек. Первую дозу за последние 24 часа получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

Работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки; 22 центра вакцинации.

Сколько прививок сделано в обрастях Украины за 24 часа:

  • Винницкая область - 2102
  • Волынская область - 672
  • Днепропетровская область - 3018
  • Донецкая область - 2392
  • Житомирская область - 1171
  • Закарпатская область - 772
  • Запорожская область - 1111
  • Ивано-Франковская область - 701
  • Киев - 5927
  • Киевская область - 1748
  • Кировоградская область - 508
  • Луганская область - 281
  • Львовская область - 2564
  • Николаевская область - 1371
  • Одесская область - 1272
  • Полтавская область - 1943
  • Ровенская область - 769
  • Сумская область - 1127
  • Тернопольская область - 222
  • Харьковская область - 1650
  • Херсонская область - 766
  • Хмельницкая область - 1560
  • Черкасская область - 370
  • Черновицкая область - 201
  • Черниговская область - 1254
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