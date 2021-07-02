Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 90 тысяч человек
2021-07-02 12:40
В Украине немного снизились темпы вакцинации населения против коронавируса. Так, за минувшие сутки было привито 90 959 человек, тогда как накануне укол получили 93 186 человек.
Как сообщает пресс-служба МОЗ, с начала прививочной кампании уже привито 2 001 132 человек. Первую дозу за последние 24 часа получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.
Работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки; 22 центра вакцинации.
Сколько прививок сделано в обрастях Украины за 24 часа:
- Винницкая область - 2102
- Волынская область - 672
- Днепропетровская область - 3018
- Донецкая область - 2392
- Житомирская область - 1171
- Закарпатская область - 772
- Запорожская область - 1111
- Ивано-Франковская область - 701
- Киев - 5927
- Киевская область - 1748
- Кировоградская область - 508
- Луганская область - 281
- Львовская область - 2564
- Николаевская область - 1371
- Одесская область - 1272
- Полтавская область - 1943
- Ровенская область - 769
- Сумская область - 1127
- Тернопольская область - 222
- Харьковская область - 1650
- Херсонская область - 766
- Хмельницкая область - 1560
- Черкасская область - 370
- Черновицкая область - 201
- Черниговская область - 1254