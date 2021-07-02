Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 90 тысяч человек

2021-07-02 12:40

В Украине немного снизились темпы вакцинации населения против коронавируса. Так, за минувшие сутки было привито 90 959 человек, тогда как накануне укол получили 93 186 человек.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, с начала прививочной кампании уже привито 2 001 132 человек. Первую дозу за последние 24 часа получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

Работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки; 22 центра вакцинации.

Сколько прививок сделано в обрастях Украины за 24 часа: