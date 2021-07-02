В Норвегии выплатят компенсации всем пострадавшим от вакцины AstraZeneca

Гражданам Норвегии будет выплачена солидная компенсация из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
Как сообщает NRK, в одном из случаев медработник, которой сделали прививку, после появившихся осложнений скончалась. Компенсацию получат ее родственники.
Два других пострадавших - женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – живы. Однако у мужчины до сих пор наблюдаются осложнения после инъекции. Люди по состоянию здоровья не могут работать.
О какой сумме компенсации идет речь, не сообщается.
Добавим, что использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения в Норвегии запретили в мае.