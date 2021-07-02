Мир Байден озвучил неожиданную версию обрушения многоэтажки в Майями

2021-07-02 21:36

Президент США Джо Байден предположил, что глобальное потепление могло стать одной из причин обрушения 12-этажного жилого дома Surfside Condo в Майями, пишет Fox News.

При этом глава Белого дома подчеркнул, у него нет каких-либо доказательств по поводу версий случившегося, но имеются предположения, что трагедия случилась из-за повышения уровня моря.

"Я не поднимал этот вопрос. Но многие из выживших и многие семьи говорили о последствиях глобального потепления", - сказал президент после трехчасовой встречи с семьями жертв.

Американский лидер признался, что общаясь с семьями пострадавших, он вспомнил свой собственный опыт личной трагедии, когда потерял дочь и жену в автокатастрофе и сына от рака.