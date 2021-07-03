Коронавирус Беларусь полностью перекрыла границу с Украиной: что происходит

2021-07-03 11:00

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

Об этом сообщает "Белта".

Причиной он назвал то, что из Украины якобы поступает "огромное количество оружия".

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", Европейский Союз ввел санкции против семьи и окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения коснутся 78 человек и 8 организаций приближенных к Лукашенко. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на получение виз. В список лиц попали несколько бизнесменов, членов семьи Лукашенко, а также ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.