Коронавирус ВОЗ призвала проводить тесты на COVID-19 в школах

2021-07-03 14:00

 

Представитель ВОЗ Ханс Клюге заявил, чтобы избежать негативных последствий дистанционного обучения в школах должны проводиться тесты на COVID-19, даже если в учреждении не зафиксирована вспышка заболеваемости.

Об этом сообщает Today Online.

Отмечается, что раньше скрининг в школах рекомендовался только в том случае, если выявили случаи коронавируса, но теперь ВОЗ считает, что ПЦР или экспресс-тесты на антигены должны проводиться даже при отсутствии симптомов среди учащихся и сотрудников.

«Летние месяцы предоставляют правительствам ценную возможность принять правильный набор мер, которые помогут снизить уровень инфицирования и избежать закрытия школ», - сказал Клюге.

При этом он подчеркнул, что закрытие школ, оказывает такое пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие детей и молодежи.

«Мы не можем допустить, чтобы пандемия лишала детей возможности их образования и развития», - резюмировал Ханс Клюге.

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