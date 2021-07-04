Мир На Филиппинах разбился самолет с 92 людьми на борту

2021-07-04 15:00

В филиппинской провинции Сулу, которая располагается на группе островов, разбился военный самолет. На его борту находились 92 военных, по меньшей мере 17 человек погибли.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

Авария самолета Военно-воздушных сил Филиппин C-130 произошла при посадке. Руководитель Вооруженных сил Филиппин генерал Чирилито Собеяна заявил, что при попытке приземлиться самолет пропустил взлетно-посадочную полосу.

Генерал также сообщил, что авария произошла близ городка Патикул, который является опорным пунктом для группировки боевиков «Абу-Сайяф». Военный представитель Эдгард Аревало заявил, что пока нет никаких признаков нападения на самолет, но расследование инцидента еще не началось. Сейчас все усилия сосредоточены на спасении пассажиров самолета и оказании медицинской помощи, пишет Reuters.

По словам генерала Собеяна, удалось спасти 40 человек. Военные также сообщили, что сейчас удалось найти 17 тел.

Кроме военнослужащих, самолет перевозил пять военных машин. C-130 «Геркулес» (Hercules) — транспортный самолет, разработанный фирмой Lockheed в начале 1950-х годов. Он является основным тактическим военно-транспортным самолетом ВВС многих стран и стал одним из самых распространенных транспортных самолетов средней грузоподъемности в гражданской авиации.

Как отмечает NYT, пока филиппинские военные пытаются модернизировать свой устаревший флот. В начале этого месяца на Филиппинах во время ночных тренировок разбился вертолет Black Hawk, который страна недавно приобрела. А за два месяца до того в центральной части Филиппин разбился ударный вертолет MG-520, вследствие чего погиб его пилот.