Мир В Беларуси арестован 24-летний гражданин Украины

2021-07-05 11:39

В минувшие выходные в белорусском Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, имеющий вид на жительство в Беларуси, сообщает правозащитный центр Весна.

Также был произведен обыск по месту жительства парня, в котором, как сообщается, приняли участие пять сотрудников милиции.

Телефон конфисковали, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало причиной приезда сотрудников, пока неизвестно.

По предварительной информации, его доставили в Пинское КГБ.

Напомним, ранее погранвойска Беларуси полностью перекрыли госграницу с Украиной. Александр Лукашенко заявил, что в Беарусь якобы поступает какое-то оружие из Украины. Также, по его словам, в Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва. МИД Украины заявления Лукашенко назвал абсурдными.

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