Коронавирус В Минздраве назвали сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса в Украине

2021-07-05 17:40

 

Коллективный иммунитет от коронавируса в Украине может быть сформирован до конца текущего года. Для этого необходимо выйти на уровень 75-80% вакцинированных от COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) коллективный иммунитет от коронавируса в стране формируется при условии вакцинации 75-80% населения, отметил Кузин.

"Поэтому, скорее всего, осенью мы столкнемся с новой волной коронавируса. Она может быть вызвана, как распространением инфекции среди невакцинированных или тех, кто не переболел, так и появлением в стране мутировавших штаммов, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. В Украине он тоже зарегистрирован и вероятно мы с ним будем сталкиваться осенью", - сказал главный санврач.

По его словам, в Минздраве планируют до осени сделать 10 млн прививок от коронавируса. Это позволит с учетом переболевших получить 50-60% иммунитета.

"А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу года", - уточнил Кузин.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины допустил, что осенью в стране неизбежна новая волна коронавируса из-за штамма "Дельта". При этом число заболевших может на треть превысить прошлогодние показатели.

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