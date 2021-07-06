Коронавирус За сутки в Украине подтвердили 541 новый случай COVID-19, скончались от осложнений 20 человек

2021-07-06 10:41

В Украине за сутки подтвердили 541 новый случай COVID-19, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), а скончались 20 человек (всего - 52504).

С начала пандемии коронавирусом были заражены 2 238 364 граждан. Большая часть из них уже выздоровели.

Сколько за сутки подтвеждено новых случаев / сделано прививок:

  • Винницкая область - 13/1418
  • Волынская область - 3/498
  • Днепропетровская область - 24/2785
  • Донецкая область - 22/725
  • Житомирская область - 12/1089
  • Закарпатская область - 6/356
  • Запорожская область - 11/616
  • Ивано-Франковская область - 13/260
  • Киев - 197/5298
  • Киевская область - 37/1620
  • Кировоградская область - 1/319
  • Луганская область - 25/415
  • Львовская область - 19/992
  • Николаевская область - 9/1390
  • Одесская область - 52/1433
  • Полтавская область - 13/795
  • Ровенская область - 4/556
  • Сумская область - 17/674
  • Тернопольская область - 8/242
  • Харьковская область - 10/1124
  • Херсонская область - 8/532
  • Хмельницкая область - 7/781
  • Черкасская область - 16/952
  • Черновицкая область - 6/172
  • Черниговская область - 8/510
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