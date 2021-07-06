За сутки в Украине подтвердили 541 новый случай COVID-19, скончались от осложнений 20 человек
2021-07-06 10:41
В Украине за сутки подтвердили 541 новый случай COVID-19, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), а скончались 20 человек (всего - 52504).
С начала пандемии коронавирусом были заражены 2 238 364 граждан. Большая часть из них уже выздоровели.
Сколько за сутки подтвеждено новых случаев / сделано прививок:
- Винницкая область - 13/1418
- Волынская область - 3/498
- Днепропетровская область - 24/2785
- Донецкая область - 22/725
- Житомирская область - 12/1089
- Закарпатская область - 6/356
- Запорожская область - 11/616
- Ивано-Франковская область - 13/260
- Киев - 197/5298
- Киевская область - 37/1620
- Кировоградская область - 1/319
- Луганская область - 25/415
- Львовская область - 19/992
- Николаевская область - 9/1390
- Одесская область - 52/1433
- Полтавская область - 13/795
- Ровенская область - 4/556
- Сумская область - 17/674
- Тернопольская область - 8/242
- Харьковская область - 10/1124
- Херсонская область - 8/532
- Хмельницкая область - 7/781
- Черкасская область - 16/952
- Черновицкая область - 6/172
- Черниговская область - 8/510