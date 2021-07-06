Коронавирус За сутки в Украине подтвердили 541 новый случай COVID-19, скончались от осложнений 20 человек

2021-07-06 10:41

В Украине за сутки подтвердили 541 новый случай COVID-19, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), а скончались 20 человек (всего - 52504).

С начала пандемии коронавирусом были заражены 2 238 364 граждан. Большая часть из них уже выздоровели.

Сколько за сутки подтвеждено новых случаев / сделано прививок: