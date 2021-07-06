Мир Бывшего кандидата в президенты Беларуси приговорили к 14 годам тюрьмы

2021-07-06 11:20

Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего главу Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико, сообщает Интерфакс.

Виктор Бабарико признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег. Сам подсудимый свою вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", – сказал Бабарико.

По версии следствия и суда, Бабарико и другие топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Сразу две страны ЕС отказались покупать электроэнергию у Беларуси

2021-07-02 12:05

Белорусский оппозиционный портал TUT.BY срочно удалил все записи в соцсетях за полтора года

2021-06-28 14:21

Лидеры ЕС настоятельно посоветовали Лукашенко провести новые президентские выборы

2021-06-25 17:29

"Мы этим мерзавцам покажем!" - Лукашенко решил ответить на санкции ЕС военным положением

2021-06-25 12:05

Еще новости в разделе "Мир"

Через спалах нового штаму коронавірусу закрито для туристів курортний острів Балі

2021-07-06 14:00

Бывшего кандидата в президенты Беларуси приговорили к 14 годам тюрьмы

2021-07-06 11:20

Сегодня Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon

2021-07-05 14:21

84-летнему Папе Римскому Франциску сделали операцию под общим наркозом

2021-07-05 14:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Через спалах нового штаму коронавірусу закрито для туристів курортний острів Балі 2021-07-06 14:00
Бывшего кандидата в президенты Беларуси приговорили к 14 годам тюрьмы 2021-07-06 11:20
Сегодня Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon 2021-07-05 14:21
84-летнему Папе Римскому Франциску сделали операцию под общим наркозом 2021-07-05 14:00