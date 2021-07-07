Коронавирус За сутки в Украине вакцинировали более 93,5 тысяч граждан – какие вакцины сейчас применяют

2021-07-07 12:23

В Украине с начала вакцинации от коронавируса COVID-19 сделали более 3 млн прививок. За минувшие сутки в стране вакцинировали 93 554 человека, при этом 36 023 получили первую дозу вакцины, 57 531 – полностью иммунизированы, сообщает Минздрав утром в среду, 7 июля.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 43 750. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 32 977 и AstraZeneca – 16 827.

С начала прививочной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили 1 дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек. Всего проведено 3 092 168 прививок.