Мир Группа неизвестных взяла штурмом резиденцию президента и расстреляла лидера

2021-07-07 15:44

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в его резиденции - его жена получила ранения. Об этом сообщает местный портал Juno7.

В ночь на среду около часа ночи группа неизвестных - некоторые из них говорили на испанском - напали на резиденцию Моиза и застрелили президента. Огнестрельное ранение получила первая леди страны.

Информацию о происшествии уже подтвердил и.о. премьер-министра Клод Жозеф и призвал население к спокойствию.

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - заявил Жозеф.