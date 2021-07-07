Мир Украинец рассказал как работодатели в Польше унижают заробитчан

2021-07-07 17:00

Заробитчанам из Украины в Польше часто приходится сталкиваться с негативным отношением к себе из-за культурных, языковых и других различий.

О трудностях работы в Польше рассказал житель Мукачево Алексей, который решил отправиться на заработки в соседнее государство.

К украинцам местные жители традиционно относятся без особого уважения, так как придерживаются мнения, что "мигранты приезжают в их страну с целью отобрать их работу и зарплату".

"Не зная языка, я смог устроиться только на малоквалифицированную работу - комплектовщиком на склад. Там мне и другим работникам из Украины сразу дали понять, что мы - люди второго сорта. Польские руководители относились к нам пренебрежительно, даже обращались не по имени, а номерам. Плата за работу была ниже, чем у польских работников, а рабочий день длился 12 часов. В конце концов, если вычесть расходы на жилье и питание, получилось, что заработок там такой же, как и в Украине - около 8 тысяч гривен в месяц. И при этом никакой медицинской помощи, никаких больничных... Поработав два месяца, я вернулся домой", - рассказал он.