Политика Зеленский не исключает нового формата по Донбассу

2021-07-07 20:00

Мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По словам главы государства, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.

Как сообщает РБК-Украина, сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять путей, при помощи которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс и на которых США готовы помочь Украине.

Первое - Украина должна принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия. Второе - обеспечить прозрачный выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Третий шаг - принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития. Четвертый - принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины.

Пятое- привлечение к ответственности коррумпированных чиновников.

Ранее мы писали о том, может ли Украина стать союзником США. Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Это произошло что во время встречи 6 мая украинского лидера Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.