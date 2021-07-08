Политика В Украине проверяют факт возможного сотрудничества Лукашенко с боевиками "ЛНР"

2021-07-08 19:00

 

Данную проверку осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

В Украине проверяют факт возможного сотрудничества непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с боевиками "ЛНР". Данную проверку осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Как написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, Лукашенко своими действиями де-факто признал террористические "республики". В связи с этим генпрокурору Ирине Венедиктовой направили депутатское обращение.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич якобы участвовал в боях на Донбассе. Он якобы воевал в составе батальона "Азов". Также Лукашенко сделал заявление на фоне задержания основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Власти, по его словам, "в зародыше подавили волну неонацизма".

Также мы сообщали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности впустить в Беларусь представителей так называемой "ЛНР" для разговора с заключенным оппозиционным блогером Романом Протасевичем, которого вдобавок обвинили в якобы участии в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Азов".

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