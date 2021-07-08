Коронавирус В Украине вспышка заболеваемости «Дельта» штаммом возможно уже в июле

2021-07-08 19:20

 

В мире все больше распространяется опасный штамм коронавируса «Дельта», а в Украине вспышка заболеваемости возможна уже в июле.

Об этом сообщает врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

По ее словам мутация коронавируса, которая возникла в другой стране может попасть на территорию украинского государства авиасообщением - это самый быстрый способ распространения вируса, поскольку множество людей возвращаются после отпусков.

«Поэтому вспышка «Дельта» штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми», - заявила эпидемиолог.

Напомним, что за сутки в Украине зафиксировано 617 новых случаев заражения коронавирусом.

 

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