Коронавирус В Минздраве спрогнозировали, как четвертая COVID-волна ударит по Украине

2021-07-08 21:40

Минздрав Украины не думает, что четвертая волна коронавирусной болезни будет катастрофической.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Вследствие того, что часть людей уже переболела и имеет иммунитет, а часть была или еще будет вакцинирована, следующая вспышка должна быть ниже, чем предыдущие.

"По поводу прогнозов: мы действительно считаем, что осенью мы будем иметь вспышку заболевания. Не могу сказать, что она будет очень большой. Мы не ожидаем, что она будет катастрофической. Это будет четвертая волна, и она должна быть ниже, чем предыдущие, за счет того, что мы сможем достичь адекватных уровней иммунизации населения и мы уже точно знаем, что у нас есть сформированная часть населения, которая уже переболела", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что четвертая волна, скорее всего, будет последней. "10 млн - это та цифра, которая поможет нам в более легкой форме перенести последнюю четвертую волну коронавируса. Я уверен, что это должно быть именно последней волной. Сейчас одну дозу прививок в Украине получили 2 миллиона 136 тысяч человек и 956 тысяч получили полный курс. Сейчас установлены четкие индикаторы для каждой области и мы видим, где эффективно используют свой ресурс, а где только начинают. Мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы эти 10 млн стали реальностью", - сказал он.

В то же время Кузин подчеркнул, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной.