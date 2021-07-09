Украина Обострение на Донбассе: в рядах ВСУ снова есть потери и раненые

2021-07-09 09:01

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского и Причепиловки враг применял минометы 120-го калибра", - Об сообщает штаб ООС.

У Песок враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Крымского украинские военнослужащие были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Водяного враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние здоровья удовлетворительное.