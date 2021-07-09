Коронавирус Испытания показали, на что способна третья доза вакцины Pfizer

2021-07-09 14:23

Компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия), которые разработали вакцину от коронавируса Comirnaty, проводят исследование эффективности третьей (бустерной) дозы своего препарата.

Как сообщила пресс-служба BioNTech, согласно предварительным результатам испытаний, бустерная доза, введенная через полгода после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций.

В компании такие данные назвали "обнадеживающими" и анонсировали, что в ближайшие недели вся информация по эксперименту над бустером вакцины Comirnaty будет опубликована и передана в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).