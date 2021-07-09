Коронавирус Испытания показали, на что способна третья доза вакцины Pfizer

2021-07-09 14:23

Компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия), которые разработали вакцину от коронавируса Comirnaty, проводят исследование эффективности третьей (бустерной) дозы своего препарата.

Как сообщила пресс-служба BioNTech, согласно предварительным результатам испытаний, бустерная доза, введенная через полгода после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры нейтрализации, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций.

В компании такие данные назвали "обнадеживающими" и анонсировали, что в ближайшие недели вся информация по эксперименту над бустером вакцины Comirnaty будет опубликована и передана в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине установлен второй за два дня рекорд вакцинации, за сутки привили 109 тыс человек

2021-07-09 11:20

Впервые в Украине вакцинировали от коронавируса более 100 тысяч человек за сутки

2021-07-08 14:42

Франция призвала власти ЕС отказаться от COVID-вакцин из России и Китая

2021-07-08 13:43

ВОЗ призвала отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних

2021-07-08 09:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Испытания показали, на что способна третья доза вакцины Pfizer

2021-07-09 14:23

В Украине установлен второй за два дня рекорд вакцинации, за сутки привили 109 тыс человек

2021-07-09 11:20

В Минздраве спрогнозировали, как четвертая COVID-волна ударит по Украине

2021-07-08 21:40

США продолжает раздавать миллионные дозы вакцин "Пфайзер" другим странам. Украине пока не досталось

2021-07-08 19:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Испытания показали, на что способна третья доза вакцины Pfizer 2021-07-09 14:23
В Украине установлен второй за два дня рекорд вакцинации, за сутки привили 109 тыс человек 2021-07-09 11:20
В Минздраве спрогнозировали, как четвертая COVID-волна ударит по Украине 2021-07-08 21:40
США продолжает раздавать миллионные дозы вакцин "Пфайзер" другим странам. Украине пока не досталось 2021-07-08 19:40