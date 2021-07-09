Мир Немецкие аптеки начали открыто торговать медицинским каннабисом

2021-07-09 22:12

В Германии аптекам разрешили продавать медицинский каннабис. Один грамм каннабиса, выращенный на территории ФРГ, обойдется покупателям в 4,3 евро.

Реализовываться в аптеках Германии может тот продукт, который соответствует нормам, установленными Федеральным институтом лекарств и препаратов медицинского направления.

На сегодняшний день в Германии три компании по поручению Агентства по каннабиса, расположенного в институте BfArM, занимаются выращиванием конопли.Власти страны уверены, что поставки растения из других стран продолжатся, а за четыре года в рамках кампании хотят вырастить 10,4 тонн медицинского каннабиса.

Агентство по каннабису было создано сразу после того, как в 2017 году на территории Германии разрешили использовать коноплю в качестве медицинского препарата. Теперь медики могут выписывать рецепты на экстракт каннабиса пациентам, которые в нем нуждаются.

 

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