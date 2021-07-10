Мир Глава Пентагона: Россия и Китай пытаются подорвать стабильность и порядок в мире

2021-07-10 13:30

 

США будут продолжать консультироваться с Францией по поводу вызовов со стороны России в Европе и других регионах. Также угрозу представляет действия Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление по итогам встречи в Вашингтоне главы Минобороны США Ллойда Остина и министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли.

В сообщении говорится, что вызовы со стороны РФ в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа.

"Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", - отмечается в заявлении.

Министры также затронули тему вызова со стороны Китая.

"Сегодня некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", - приводит военное ведомство слова Остина.

Напомним, согласно информации Пентагона, с 2010 года Россия и Китай продолжают разрабатывать новые ядерные бомбы. США тем временем уменьшает весомость ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности.

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