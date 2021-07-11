Коронавирус В Украине может увеличиться число пациентов с "Дельтой": есть случаи с подозрением

2021-07-11 12:30

 

В ближайшее время в Украине может увеличиться число пациентов со штаммом коронавируса "Дельта". На сегодня уже есть несколько новых подозрений, они могут подтвердиться на следующей неделе.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в эфире "Украина 24".

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", - отметил Кузин.

Напомним, в июне стало известно о первых двух случаях заражения штаммом "Дельта" в Украине. Других случаев официально зарегистрировано не было.

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