Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил украинскую традицию назначения телеведущих президентскими пресс-секретарями. Его новым пресс-секретарем официально стал телеведущий Сергей Никифоров. Он заменил предыдущего пресс-секретаря Юлию Мендель.
Также появился указ об увольнении Юлии Мендель.
О новом пресс-секретаре
Сергей Никифоров в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Поработал на “К1″, “24 канале”, а также на криворожском телевидении, на “Первом национальном”, а в 2011 году перешел на международный канал Euronews, где работал до 2017-го.
До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале “Украина 24”.