Спорт Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье

2021-07-11 13:30

 

Главный бой UFC 264 продолжался всего один раунд.

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера свой третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец в стал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.

Таким образом, Порье вновь выиграл у Макгрегора техническим нокаутом и теперь счет личных встреч 2-1 в пользу Дастина.

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