Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рф уже проиграла войну

2023-07-24 09:37

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что московия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая, какие цели в начале вторжения ставил перед собой бункерный диктатор.

"Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее россии. Это уже давно провалилось", – отметил Блинкен в интервью CNN.

Госсекретарь подчеркнул, что в отличии от россиян, "украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу".

По его словам, во время контрнаступательных операций вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

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