Мир В Китае создали ткань из кислоты, оксида титана и тефлона, способную охлаждать тело

2021-07-12 11:20

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии в КНР разработали ткань, способную охлаждать тело.

Как сообщает New Scientist, за основу ткани были взяты полимолочная кислота и волокна оксида титана и тефлона. С их помощью ткань может отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При этом происходит охлаждение тела за счет рассеивания тепла.

“Благодаря особой структуре метаткань обеспечивает почти идеальную излучательную способность в среднем инфракрасном диапазоне”, - рассказал руководитель проекта Гуанмин Тао.

Ученые провели несколько испытаний. В одном из них доброволец в жилете, состоящем наполовину из этой метаткани и наполовину из хлопка, находился на солнце в течение часа. Температура кожи под метатканью поднялась с 31°C до 32°C, в то время как под хлопком - до 37°C.

Ученые также провели эксперимент с машинами. Салон автомобиля, покрытого чехлом из метаткани, нагрелся меньше всего. Сейчас разработчики ведут переговоры с производителями и надеются, что охлаждающие футболки и автомобильные чехлы появятся в магазинах примерно через год.