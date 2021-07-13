Мир В WhatsApp появится возможность отправлять самоудаляющиеся сообщения

2021-07-13 15:45

Владельцы устройств Apple получат возможность отправлять в WhatsApp самоудаляющиеся сообщения. Функция View Once (Посмотри раз) уже доступна в бета-версии мессенджера 2.21.140.9, сообщил портал Wabetainfo.

Вслед за устройствами на Android, пользователи iPhone и iPad смогут отправлять сообщения, которые будут удаляться у получателя через определенное время. Такая возможность обеспечения приватности доступна, например, в Instagram и Snapchat.

View Once также будет работать в групповых чатах. Контент, отправленный в переписке, может быть просмотрен единожды каждым участником беседы и отправитель узнает, кто именно его увидел в разделе Информация.

Есть также возможность сделать скриншот экрана и сохранить контент до его удаления. И если Snapchat предупреждает об этом пользователя, то WhatsApp не планирует вводить аналогичный механизм.

Кроме того, разработчики WhatsApp запустят функцию, которая позволит отсылать фото и видео без сжатия, но пока она будет доступна лишь для пользователей Android. Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Эту проблему решит настройка, которая предусматривает три варианта на выбор: Авто, Лучшее качество и Экономия данных.