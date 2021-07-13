Украина Нардеп Юрченко заявил, что не станет сдавать мандат из-за ДТП во Львове и положительных тестов на наркотики

2021-07-13 15:21

Народный депутат Александр Юрченко, который попал в скандал из-за ДТП во Львове и положительных тестов на наркотики, заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата.

"У меня на сегодня есть уже три теста из разных клиник: из государственных клиник, из ведущих частных клиник, которые подтверждают то, что никаких наркотиков я не употреблял", - заявил Юрченко журналистам во вторник.

Также он прокомментировал призывы в его адрес сложить мандат.

"Если на вас нападет преступник или обворует вас... сфальсифицирует против вас какие-то материалы или нарушат ваши права, вы пойдете на работу писать заявление на увольнение?"- сказал он.

Кроме того, по словам Юрченко, Форд Мустанг, в котором он был в момент ДТП, принадлежит его друзьям, а он лишь одолжил его на несколько дней. А то, что номер машины аналогичен году его рождения, это якобы совершенно случайное совпадение.

Повторные тесты на наркотики, которые Юрченко сдал лишь через несколько дней после ДТП действительно показали отрицательный результат. Однако эксперты уверяют, что это не имеет никакого смысла, посокльку за прошедшее время возможные наркотические вещества уже были выведены из организма.