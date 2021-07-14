Коронавирус За день вакцину от коронавируса получили более 100 тысяч украинцев

2021-07-14 14:21

За прошедшие сутки в Украине прививки против COVID-19 получили 101 246 человек. Еще почти 800 тысяч находятся в листе ожидания.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы - 43 419 человек.

В течение суток работали 659 мобильные бригады, 1518 пунктов прививки и 33 центра вакцинации.

Всего за время кампании кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека.