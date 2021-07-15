За сутки в Украине более 600 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям
2021-07-15 10:41
За минувшие сутки украинские медики зафиксировани 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав. Госпитализированы 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Житомирской, Донецкой и Киевской областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685.
Число новых случаев COVID-19 по областям:
- Винницкая область - 13
- Волынская область - 2
- Днепропетровская область - 20
- Донецкая область - 32/2128
- Житомирская область - 33
- Закарпатская область - 2
- Запорожская область - 26
- Ивано-Франковская область - 11
- Киев - 177
- Киевская область - 31
- Кировоградская область - 3
- Луганская область - 21
- Львовская область - 30
- Николаевская область - 25
- Одесская область - 57
- Полтавская область - 13
- Ровенская область - 8
- Сумская область - 21
- Тернопольская обл - 7
- Харьковская область - 21
- Херсонская область - 11
- Хмельницкая область - 10
- Черкасская область - 22
- Черновицкая область -10
- Черниговская область - 17