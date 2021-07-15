Коронавирус За сутки в Украине более 600 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-07-15 10:41

За минувшие сутки украинские медики зафиксировани 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав. Госпитализированы 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Житомирской, Донецкой и Киевской областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685.

Число новых случаев COVID-19 по областям: