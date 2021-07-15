Коронавирус За сутки в Украине более 600 новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-07-15 10:41

За минувшие сутки украинские медики зафиксировани 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав. Госпитализированы 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Житомирской, Донецкой и Киевской областях. 

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685.

Число новых случаев COVID-19 по областям:

  • Винницкая область - 13
  • Волынская область - 2
  • Днепропетровская область - 20
  • Донецкая область - 32/2128
  • Житомирская область - 33
  • Закарпатская область - 2
  • Запорожская область - 26
  • Ивано-Франковская область - 11
  • Киев - 177
  • Киевская область - 31
  • Кировоградская область - 3
  • Луганская область - 21
  • Львовская область - 30
  • Николаевская область - 25
  • Одесская область - 57
  • Полтавская область - 13
  • Ровенская область - 8
  • Сумская область - 21
  • Тернопольская обл - 7
  • Харьковская область - 21
  • Херсонская область - 11
  • Хмельницкая область - 10
  • Черкасская область - 22
  • Черновицкая область -10
  • Черниговская область - 17
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