Коронавирус За сутки в Украине привиты от коронавируса 108 тыс человек - какие препараты применяются

2021-07-15 12:40

За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса COVID-19 108 759 человек. Это существенно больше вчерашнего показателя.

Как сообщает МОЗ, большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 64 295. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 33 627 и AstraZeneca – 10 837.

Первую дозу получили 61 580 человек, а полностью иммунизированы – 47 179 человек. В течение суток в регионах Украина работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

За все время прививочной кампании в Украине привито 2 476 634 человека

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