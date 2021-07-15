За сутки в Украине привиты от коронавируса 108 тыс человек - какие препараты применяются

За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса COVID-19 108 759 человек. Это существенно больше вчерашнего показателя.
Как сообщает МОЗ, большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 64 295. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 33 627 и AstraZeneca – 10 837.
Первую дозу получили 61 580 человек, а полностью иммунизированы – 47 179 человек. В течение суток в регионах Украина работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.
За все время прививочной кампании в Украине привито 2 476 634 человека