Политика Раскрыты реальные причины отставки Арсена Авакова - почему всесильный министр уволился по-тихому

2021-07-15 11:05

Скоропостижная, молчаливая и потому окруженная множеством домыслов отставка Арсена Авакова стала для многих загадкой. Проработавший на должности министра внутренних дел рекордный срок, занимавший министерское кресло при четырех премьер-министрах Аваков своего увольнения якобы по собственному желанию никак не комментирует.

Тем не менее, уже на второй день после того, как Аваков, которого политики называли всесильным, написал заявление об увольнении, монобольшинство ("Слуги народа") Верховной Рады дружно за это проголосовало.

Говорят, случилось то, о чем давно ходили слухи, но во что верилось с трудом. Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел, пробыв в этом качестве почти семь с половиной лет - дольше всех своих предшественников. За это время тучи не раз сгущались над головой руководителя МВД, но он оставался в своем кресле.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что Арсен Аваков должен будет уйти в отставку в случае провала в суде расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По обвинению в нем Национальной полицией Украины были задержаны военнослужащий Сил специальных операций музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург из Киева Юлия Кузьменко и медсестра военного госпиталя в Покровске Донецкой области Яна Дугарь.

Дело начало разваливаться на суде - все фигуранты на данный момент выпущены под домашний арест, а Владимир Зеленский на последней своей пресс-конференции показывал журналистам свою личную переписку в телефоне с Яной Дугарь, Юлия Кузьменко со своим адвокатом также была замечена при посещении Офиса президента Украины.

По другой версии Авакова сильно недолюбливали в Офисе президента, видя в нем слишком самостоятельную и мощную фигуру при всей демонстративной лояльности. Аваков не перечил публично Владимиру Зеленскому, что позволял себе в отношениях с предыдущим президентом Петром Порошенко. Но он мог открыто не поддержать некоторые решения СНБО о санкциях, что Зеленскому вряд ли нравилось.

Источники в ОП говорят, что главным лоббистом отставки Авакова был глава ОП Андрей Ермак. Другой важный для Зе советчик - его первый помощник Сергей Шефир - выступал против.

Главным аргументом за отставку Авакова в окружении Зеленского были опасения, что при первом же серьезном политическом кризисе Аваков попытается сыграть в свою игру, либо в игру на стороне противников президента.

При этом увольнять всесильного министра не спешили из-за опасений, что без Авакова не получится удержать контроль над радикалами, которые периодически устраивают акции протеста прямо под окнами Офиса Зеленского.

Так или иначе, Арсен Аваков уже уволен. Вероятно, ситуация прояснится после кадровых перестановок в МВД, в частности после назначения заместителей нового министра. Источники в силовых структурах, полагают, что в самое ближайшее время Банковая бросит все силы и ресурсы на минимизацию влияния Авакова на МВД .