Политика Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"

2021-07-15 18:20

В ведомстве говорят, что теперь Аваков частное лицо, и отказываются раскрывать информацию о нем – но мы кое-что узнали

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков сегодня не появился на работе. Подчиненные говорят, что их уже бывший шеф отправился на природу. Об этом "Сегодня" рассказали высокопоставленные источники в МВД.

Опрошенные нами несколько источников из МВД, работающих непосредственно в том корпусе, где находится кабинет министра, рассказали, что с утра, в отличие от прошлых дней, министра не видели сегодня на работе.

Отметим, что сегодня Аваков не пришел и в парламент, где рассматривалось его заявление на увольнение.

Один из высокопоставленных источников в министерстве на наш вопрос о том, чем сейчас занят Арсен Борисович, ответил кратко: "С моей стороны рассказывать было бы некорректно".

Еще один не менее высокопоставленный источник ответил, что, по его сведениям, Арсен Аваков "точно найдет возможность сварить кашу на природе".

Пресс-секретарь теперь уже бывшего министра Наталья Стативко категорически подчеркнула, что теперь информация об Авакове – это сведения о частном лице, которые не подлежат разглашению.